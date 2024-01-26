“الحياة أثقلت حملها علينا”.. صحفي من غزة يقارن حياة ابنه قبل عدوان الاحتلال وبعده (فيديو)

نشر الصحفي الفلسطيني إسماعيل الدحدوح، مقطع فيديو يعرض حياتهم في غزة قبل الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعدها.

ودمج إسماعيل فيديو لحياة ابنه جود قبل الحرب وبعدها، إذ ظهر قبل الحرب في ثياب نظيفة وهو يأكل الفاكهة التي كان يطلب منه والده أن يأكلها بعد تمنعه.

أما في المشهد الثاني، أي بعد بداية الحرب، فظهر ابنه في مخيمات النزوح في جنوبي قطاع غزة، ووالده يمازحه واصفًا شكله بأنه شكل “مشرّد”.

وكتب الصحفي الفلسطيني في المنشور المرفق بالفيديو “الناس اللي اتعرفت علينا بالحرب وبتشوف حالنا مبهدل وبتفتكر إنه هاي حياتنا الطبيعية قبل الحرب، لا احنا مش هيك، إحنا طول عمرنا أهل عز وخير بس الحياة أثقلت حملها علينا”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على القطاع، خلّفت حتى صباح الجمعة “26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، كما تسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة ونقص حاد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، مع نزوح نحو 1.9 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.