النازحون الفلسطينيون على حدود مصر.. ألوان شتى من المعاناة (شاهد)

تتفاقم معاناة النازحين الفلسطينيين على الحدود مع مصر، وذلك في ظل نقص المياه والغذاء ونفاد الأدوية مع اشتداد المعارك جنوبي قطاع غزة بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

اشتكت النازحة على الحدود المصرية أحلام البياري من نقص المياه والكهرباء، وطالبت السلطات المصرية بإمدادهم بخط كهرباء لتتمكن من العيش بشكل طبيعي، مشيرة إلى معاناتهم في شراء الحطب اللازم للطهي والتدفئة.

ولا تقتصر معاناة النازحين الفلسطينيين بالقرب من الحدود المصرية على نقص المياه والغذاء فقط، يشكو زكي محمد من نقص الأغطية في ظل البرد القارس، مطالبًا بتوفير ألبان وحفاضات الأطفال.

آلام مضاعفة

وتؤكد النازحة إسلام إبراهيم أن معاناتها تتلخص في انعدام المراكز الصحية ونفاد الأدوية، وبعد أماكن شراء الاحتياجات الضرورية.

أما هبة أبو عودة فتعاني آلامًا مضاعفة، إذ نزحت 5 مرات مع زوجها المريض بقصور في وظائف الكلى وداء الفيل، مشيرة إلى حاجته كل شهر إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ويتوجّه النازحون جنوبًا إلى رفح على الحدود مع مصر، لكن اشتداد المعارك يجعل الانتقال خطيرًا إلى هذه المنطقة حيث يحتشد القسم الأكبر من النازحين جراء الحرب وعددهم 1.7 مليون فلسطيني، فيما يستمر تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.