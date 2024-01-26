تعرف إلى أبرز ردود الفعل الدولية بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

بعد أن رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، الجمعة، باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة والتحريض المباشر عليها وتحسين الوضع الإنساني في القطاع غزة لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

وقالت المحكمة إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارًا تامًا، يجب أن تتخذ “خطوات فورية” لتمكين توفير “المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل”. ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها.

وتوالت ردود الفعل الدولية المرحبة بقرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وفيما يلي أبرز هذه المواقف:

الاتحاد الأوروبي

أكّد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذًا “كاملًا وفوريًا” لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات “محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال”.

الحكومة الإسبانية

رحبت إسبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية انتقادًا لإسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب اسرائيل بأن تبذل ما في وسعها لمنع أي أعمال “إبادة” في القطاع.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في رسالة على منصة “إكس”، “نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات الموقتة التي صدرت عنها”.

وأضاف “سنواصل الدفاع عن السلام وإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن”.

قطر

رحبت قطر بقرار المحكمة وعدته “انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية”.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن صدور أمر المحكمة، بأغلبية ساحقة، “يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة”.

بيان| قطر ترحب بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/aDAP7caJD4 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 26, 2024

الجزائر

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد “إعطاء صيغة تنفيذية” لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على إسرائيل.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية “إن البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة تلقت توجيهات من قبل تبون، بطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالإجراءات المؤقتة والاستعجالية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”.

ومنذ مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، تشغل الجزائر عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.

وأضاف البيان، أن الجزائر “أخذت علما بالإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تلزم الاحتلال الإسرائيلي بالرد عنها في غضون شهر”.

تركيا

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار المحكمة، وكتب على موقع “اكس”: “اعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به”.

أرحب بالقرار القضائي المؤقت الذي صدر من قبل محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات غير الإنسانية في قطاع غزة وأعتبره قرارا قيّما. وسنواصل متابعة المسار القضائي لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب. وأتمنى أن يساهم هذا القرار الملزم للدول… — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) January 26, 2024

وقالت الخارجية التركية إن أنقرة تنتظر من إسرائيل التنفيذ الفوري والكامل لقرار التدابير المؤقتة الذي أعلنته محكمة العدل بشأن هجماتها على الشعب الفلسطيني.

الأردن

وصف الأردن قرار العدل الدولية بـ”التاريخي” وأكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف “العدوان” الإسرائيلي على غزة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

رحبت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين، اليوم، بالقرار التاريخي الذي أصدرته #محكمة_العدل_الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية #جنوب_إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في #غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة… pic.twitter.com/l4w4Cvt70f — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 26, 2024

مصر

أكدت مصر أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وشددت مصر “على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة”.

كما طالبت “إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده”.

باكستان

ورحب الرئيس الباكستاني عارف علوي بقرار محكمة العدل الدولية وقال إن على المجتمع الدولي أن يمنع إسرائيل من إراقة المزيد من الدماء في فلسطين.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة، وفق بيان المحكمة.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.