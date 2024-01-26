شاهد: الاحتلال يستهدف مواطنين في غزة ينتظرون مساعدات شمالي القطاع

وثقت مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر، إطلاق دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي النار على المواطنين الذين تجمعوا من أجل الحصول على المساعدات في شمال غزة.

وسُمع دوي إطلاق الآليات الإسرائيلية النار بكثافة تجاه المواطنين في حي الزيتون شمالي القطاع، وظهر عشرات المواطنين وهم يركضون في محاولة للاختباء من الرصاص.

وكان المواطنون ينتظرون منذ ساعات الصباح الباكر وصول شاحنات المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.

ورغم المخاطر وقرب الآليات العسكرية من المكان، إضافة إلى استهداف الاحتلال للتجمعات، فإن المواطنين غامروا بأرواحهم بحثًا عن الدقيق والطعام لسد رمق أسرهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على القطاع، خلّفت حتى صباح الجمعة “26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، كما تسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة ونقص حاد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، مع نزوح نحو 1.9 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.