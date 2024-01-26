صحة غزة: 600 ألف مواطن شمالي القطاع يموتون جوعًا

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، من أن نحو 600 ألف مواطن بشمال قطاع غزة يواجهون الموت بسبب “المجاعة” جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 112 يومًا.

وقال متحدث الوزارة، أشرف القدرة، في بيان مقتضب، إن “نحو 600 ألف مواطن شمال غزة يتعرضون للموت نتيجة المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي”.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن 2.3 مليون شخص في قطاع غزة، الذين يعانون هجمات إسرائيلية مكثفة، معرّضون لخطر المجاعة.

وفي حين تسمح إسرائيل بدخول عدد قليل من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، توزع بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية، تظل مناطق شمال غزة محرومة بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق.

أطفال #غزة يتحولون من صفوف المدارس إلى صفوف العمالة في أماكن النزوح بحثًا عن لقمة العيش لإسناد عائلاتهم #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/ZRH2yL4tfC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 26, 2024

والخميس، قال متحدث منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إن الوضع “كارثي” وإن الجوع يفتك بالناس في قطاع غزة الذي يعاني حربا إسرائيلية مدمّرة، وإن الأطفال عرضة أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بالأمراض.

وفي تصريح للأناضول، أوضح ليندماير، أن الوضع في غزة “كارثي” وأن غالبية السكان يواجهون الجوع وسوء التغذية، وبالتالي فهم معرضون بسهولة لجميع الأمراض.

وأضاف أن المرضى في المستشفيات وغرف العمليات يستجدون الماء والطعام، وأن هناك أشخاصا في مراكز الإيواء لا يعرفون كيف يمضون يومهم بسبب غياب الغذاء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الجمعة “26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.