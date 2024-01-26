لماذا ترفض مصر احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا؟ (فيديو)

قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في شؤون الأمن القومي، إن رغبة إسرائيل في احتلال محور فيلادلفيا، تكشف عن نيات حقيقة العدوان على غزة، وعدّد أسباب رفض مصر لاحتلال المحور.

ويرى عبد الواحد، أنه بخلاف الأهداف المعلنة، فإن الهدف الرئيسي لإسرائيل خلال هذه الحرب، هو “تصفية القضية الفلسطينية واحتلال قطاع غزة وتهجير السكان حتى يصلوا إلى مدينة رفح، وهو ما سيشكل ضغطا نفسيا وبشريا كبيرا على السكان، وبالتالي سيدفعهم للجوء إلى المعبر أو السور بطول محور فيلادلفيا”.

وأوضح الخبير المصري، أسباب رفض بلاده لاحتلال هذا المحور، قائلًا “أولها أنه يقوّض اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي وضعت شروط للتواجد العسكري في هذه المناطق مؤكدة أنها ليست منطقة عمليات عسكرية، بالتالي أي تواجد عسكري بالمنطقة هو مخالف لاتفاقية السلام، وكذلك البروتوكول الأمني الخاص بمحور فيلادلفيا”.

أما السبب الآخر فهو ما وصفه اللواء بـ”انتهاك السيادة المصرية”، موضحًا أن “مصر لم ولن تشارك في الحصار على غزة، بينما إسرائيل تحاول أن تحوّل غزة إلى مستعمرة بشرية وتحاول أن تحاصر ما تبقى من جميع الجهات، وارتكاب جرائم ضد البشرية”.

كما نقل عبد الواحد، خشية مصر أن يكون الوجود العسكري في هذه المنطقة تمهيدًا لعملية النزوح القسري إلى داخل سيناء، مضيفًا “كانت هناك أحاديث من مسؤولين تحرض الشعب الفلسطيني على التوجه لمعبر رفح وكسر هذا السور بالقوة والدخول لسيناء، بالتالي سيطرة إسرائيل على هذا المحور يجعل من السهل أن تضرب الحائط الفاصل أو تضعفه وتطرد الفلسطينيين من رفح إلى داخل سيناء”.

ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، التي تبلغ حوالي 14 كيلومترا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس “25 ألفا و900 شهيد، و64 ألفا و110 مصابين، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.