إسرائيل تطالب بالمزيد.. تعرّف إلى الدول التي علّقت تمويلها لوكالة “الأونروا” في غزة

أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضدها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى).

وردّت الأونروا بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، وتعهّدت بإجراء تحقيق شامل، في حين أكدت إسرائيل أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفًا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، إضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.

وهذه بيانات الدول التي أوقفت تمويلها:

أستراليا

وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أعربت عن “قلق بالغ” من الاتهامات للأونروا، معلنة عبر منصة إكس “نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتًا دفع التمويلات”.

بيني: نحيّي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلًا عن إعلان تحقيق بشأن الاتهامات بحق المنظمة.

بيني شددت على تأثير “العمل الحيوي” للأونروا على سكان غزة و”أكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها”.

Allegations UNRWA staff were involved in the abhorrent October 7 terror attacks are deeply concerning. Australia welcomes UNRWA’s swift response and will engage closely on investigations. We are speaking with partners and will temporarily pause disbursement of recent funding. pic.twitter.com/Havwserjh3 — Senator Penny Wong (@SenatorWong) January 27, 2024

كندا

وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين قال إن “كندا علقت مؤقتًا أي تمويل إضافي للأونروا في حين تُجري تحقيقًا معمقًا بشأن هذه الاتهامات”.

حسين كتب عبر منصة إكس “تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى بشأن هذه المسألة”.

حسين: في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورًا ضد الذين حُددوا على أنهم كانوا ضالعين في “هجمات حماس الإرهابية”.

حسين أوضح أن أوتاوا “قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة، وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق”.

Canada unequivocally condemns the October 7th attack on Israel. I am deeply troubled by the allegations relating to some UNRWA employees. I have instructed Global Affairs Canada to pause all additional funding to UNRWA pending the outcome of the investigation. Read my statement: pic.twitter.com/YfEbwhKvzx — Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) January 26, 2024

فنلندا

فنلندا التي أبرمت اتفاقًا مدته 4 سنوات لتقديم 5 ملايين يورو سنويًّا للأونروا، علّقت تمويلها، ودعت إلى إجراء “تحقيق مستقل وشامل” في الاتهامات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

بيان الخارجية الفنلندية: علينا أن نتأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو “إرهابيين” آخرين.

إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أعلن تعليق الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد اتخاذ دول حليفة القرار نفسه، قائلًا “نحن ملتزمون بتوفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية أمن إسرائيل”.

Il Governo italiano ha sospeso finanziamenti @UNRWA dopo l’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi Alleati hanno recentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 27, 2024

سويسرا

سويسرا التي بلغت إسهاماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أعلنت أنها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 حتى البت في الاتهامات.

أضافت: لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات بشأن الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا.

تابعت: سويسرا لا تتسامح إطلاقًا مع كل أشكال دعم “الإرهاب” أو الدعوات إلى “الكراهية أو التحريض على العنف”، مؤكدة أنها “تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية”.

هولندا

وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين أعلن تجميد تمويل الأونروا بينما يُجرى تحقيق، معربًا عن شعور الحكومة بـ”صدمة شديدة”.

فان ليوفين قال لإذاعة (إن أو أس) الرسمية: الاتهام هو أن الهجوم جرى تنفيذه في 7 أكتوبر الماضي بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا.

Shocked about the alleged involvement of several @UNRWA employees in the horrific attacks on Israel on October 7.

Very good that UNRWA immediately terminated the contracts of these staff members and launched an investigation. https://t.co/QcW10KZz2N 1/2 — Geoffrey van Leeuwen (@leeuwengew) January 26, 2024

بريطانيا

وزارة الخارجية البريطانية أعربت عن “الاستياء إزاء المزاعم بشأن تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل”، مؤكدة تعليق المساعدات بينما “نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق”.

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها “ستعلّق مؤقتًا” التمويل الجديد لوكالة الأونروا.

الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال في بيان: الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في “الهجوم الإرهابي” الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

الخارجية الأمريكية أشارت إلى “الدور الحاسم” للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، لكنها شدّدت على أهمية أن تقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ”الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب”.

وقف دعم الأونروا

وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس المزيد من الدول إلى وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال كاتس في منشور عبر صفحته على منصة إكس “توقفت الولايات المتحدة وكندا وفنلندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة عن تمويل الأونروا، بسبب تورط الموظفين في أحداث 7 أكتوبر”.

The U.S., Canada, Finland, Australia, Italy, and the UK have stopped funding @UNRWA due to staff involvement in the October 7 massacre. I call for more nations to join in. @UNRWA's ties with Hamas, providing refuge for terrorists, and perpetuating its rule are undeniable. The… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) January 27, 2024

وأضاف “إنني أدعو المزيد من الدول للانضمام إلى هذه الجهود”، واتهم كاتس الأونروا بأنها “توفر الملاذ للمسلحين الفلسطينيين في حركة حماس”.

وتابع “يجب إقالة قيادة الأونروا، والتحقيق معها بشكل شامل للتأكد من معرفتها بهذه الأنشطة، وفي عملية إعادة بناء غزة، يجب استبدال وكالات مكرسة للسلام والتنمية الحقيقيَّين بالأونروا”.

وأدانت حركة حماس في بيان مقتضب بشدة ما وصفتها بـ”حملة التحريض الإسرائيلية ضد المؤسسات الأممية التي تسهم في إغاثة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية”.