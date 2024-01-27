سياسة|قطاع غزة

إسرائيل تطالب بالمزيد.. تعرف إلى الدول التي علّقت تمويلها لوكالة “الأونروا” في غزة

أدانت حركة حماس بشدّة ما وصفتها بـ”حملة التحريض التي تسهم في إغاثة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية”

إسرائيل دعت المزيد من الدول إلى وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا (غيتي - أرشيفية)
27/1/2024

أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضدها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى).

وردّت الأونروا بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، وتعهّدت إجراء تحقيق شامل، في حين أكدت إسرائيل أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

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وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفًا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.

فيما يلي بيانات الدول التي أوقفت تمويلها:

أستراليا

  • وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أعربت عن “قلق بالغ” من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، معلنة عبر منصة إكس “نتواصل مع شركائنا وسنعلق موقتا دفع التمويلات”.
  • بيني: نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة.
  • بيني شددت على تأثير “العمل الحيوي” للأونروا على سكان غزة و”أكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها”.

كندا

  • وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين قال إن “كندا علقت موقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات”.
  • حسين كتب عبر منصة إكس “تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى بشأن هذه المسألة”.
  • حسين: في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في “هجمات حماس الإرهابية”.
  • حسين أوضح أن أوتاوا “قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق”.

فنلندا

  • فنلندا التي أبرمت اتفاقا مدته 4 سنوات لتقديم 5 ملايين يورو سنويا للأونروا، علقت تمويلها، ودعت إلى إجراء “تحقيق مستقل وشامل” في الاتهامات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
  • بيان الخارجية الفنلندية: علينا أن نتأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو “إرهابيين” آخرين.

إيطاليا

  • وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أعلن تعليق الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد اتخاذ دول حليفة القرار نفسه، قائلًا “نحن ملتزمون توفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية أمن إسرائيل”.

سويسرا

  • سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أعلنت أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 حتى يتم البت في الاتهامات.
  • أضافت: لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات بشأن الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا.
  • تابعت: سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كافة أشكال دعم “الإرهاب” أو الدعوات إلى “الكراهية أو التحريض على العنف”، مؤكدة أنها “تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية”.

هولندا

  • وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين أعلن تجميد تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، معربًا عن شعور الحكومة بـ”صدمة شديدة”.
  • فان ليوفين قال لإذاعة (أن أو أس) الرسمية: الاتهام هو أن الهجوم تم تنفيذه في 7 أكتوبر الماضي بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا.

بريطانيا

  • وزارة الخارجية البريطانية أعربت عن “الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل”، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما “نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق”.

الولايات المتحدة

  • وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها “ستعلّق موقتا” التمويل الجديد لوكالة الأونروا.
  • الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال في بيان: الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في “الهجوم الإرهابي” الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.
  • الخارجية الأمريكية أشارت إلى “الدور الحاسم” للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، لكنها شدّدت على أهمية أن تقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ”الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب”.

وقف دعم الأونروا

وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس المزيد من الدول إلى وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وقال كاتس، في منشور عبر صفحته على منصة إكس “توقفت الولايات المتحدة وكندا وفنلندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة عن تمويل الأونروا، بسبب تورط الموظفين في أحداث 7 أكتوبر”.

وأضاف “إنني أدعو المزيد من الدول للانضمام إلى هذه الجهود”، واتهم كاتس، الأونروا، بأنها “توفر الملاذ للمسلحين الفلسطينيين في حركة حماس”.

وتابع “يجب إقالة قيادة الأونروا، والتحقيق معها بشكل شامل للتأكد من معرفتها بهذه الأنشطة، وفي عملية إعادة بناء غزة، يجب استبدال الأونروا بوكالات مكرسة للسلام والتنمية الحقيقيين”.

وأدانت حركة حماس في بيان مقتضب بشدّة ما وصفتها بـ”حملة التحريض الإسرائيلية ضد المؤسسات الأممية، التي تسهم في إغاثة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات