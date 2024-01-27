الراية البيضاء تسقط مجددا.. حاول إخراج عائلته المحاصرة في خان يونس فقتله الاحتلال وهذه آخر كلماته (شاهد)

هذه هي المرة الثالثة خلال أقل من أسبوع التي يستهدف فيها الاحتلال مدنيين رفعوا الراية البيضاء في منطقة المواصي بخان يونس

وثقت عدسة الجزيرة مباشر إطلاق قوات الاحتلال النار على أحد النازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد ما حاول التواصل معهم لإخراج شقيقه من أحد المنازل التي حاصروها.

وكان آخر ما قاله الشهيد هو ما وثقته الجزيرة مباشر صوتا وصورة بقوله “عندي الحاجّة وأخويا وعندي حوالي 50 أو 70 نازح موجودين في البيت التاني، دخلوا علينا اليهود طلعونا وأخويا ماطلعوهوش، بدنا نروح نطلعه إن شاء الله”.

ثم مضى الرجل رفقة بعض أفراد عائلته رافعين الراية البيضاء وملوّحين لقوات الاحتلال ببطاقات هوياتهم تأكيدًا على أنهم مدنيون، ورغم ذلك أطلق جنود الاحتلال النار عليهم فأردت الرجل شهيدًا.

وحاول رفقاؤه إسعافه بشتى الطرق وأخذ بعضهم يحاول إنعاشه عبر خطوات التنفس الاصطناعي، لكن دون جدوى.

الثالثة خلال أيام

وهذه هي المرة الثالثة خلال أقل من أسبوع التي يستهدف فيها الاحتلال مدنيين رفعوا الراية البيضاء في منطقة المواصي بخان يونس، فقبل أيام قُتل الشقيقان ناهض ورامز بربخ أثناء محاولة أحدهما إسعاف أخيه المصاب فاستشهدا معًا بنيران القنّاصة الإسرائيليين، وقبلهما استشهد المواطن رمزي أبو سحلول بنفس الطريقة في مشهد تصدر المنصات العالمية وأثار تنديدًا واسعًا.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.