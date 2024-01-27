سياسة|قطاع غزة

الصحة العالمية: ادعاءات إسرائيل كاذبة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (رويترز)
27/1/2024-|آخر تحديث: 27/1/202401:39 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

رفضت منظمة الصحة العالمية، اتهامات إسرائيل لها بأنها “متواطئة” مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و”تغض الطرف” عن معاناة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الجمعة، عبر حسابه على منصة “إكس” بشأن اتهام إسرائيل للمنظمة الأممية بـ”التواطؤ” مع حماس.

وقال غيبريسوس: “الصحة العالمية تدحض الاتهامات الإسرائيلية بأن المنظمة متواطئة مع حماس وتغض الطرف عن معاناة الرهائن (الإسرائيليين) في غزة”.

وأضاف: “مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة ويمكن أن تعرض للخطر موظفينا الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الضعفاء”.

وأكد أن “الصحة العالمية” بصفتها منظمة تابعة للأمم المتحدة، محايدة وتعمل من أجل صحة ورفاهية جميع الناس.

يشار إلى أن هذه الاتهامات جاءت في حديث للسفيرة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون شاهار، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الخميس.

من جانبها أدانت حركة حماس، اليوم السبت، ما قالت إنه حملة تحريض تسوقها إسرائيل ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: ندين بشدّة حملة التحريض الإسرائيلية ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية، وآخرها الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية بما أسموه “التواطؤ” مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية.

وتابعت: وكذلك التحريض على وكالة الأونروا بهدف قطع التمويل عنها وحرمان شعبنا من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية.

وتزعم إسرائيل أن حماس تستخدم المستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية، وذلك لتبرير هجماتها وقصفها للمستشفيات رغم إيوائها للنازحين، وهي اتهامات نفتها الحركة مرارا.

ودعت الحركة “الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات الكيان الإسرائيلي الذي يسعى لقطع كافة شرايين الحياة عن شعبنا”.

وأكدت “أهمية دور هذه الوكالات في إغاثة الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائم الاحتلال التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في عصرنا الحديث”.

المصدر : الأناضول