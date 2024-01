الصحة العالمية: ادعاءات إسرائيل كاذبة

رفضت منظمة الصحة العالمية، اتهامات إسرائيل لها بأنها “متواطئة” مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و”تغض الطرف” عن معاناة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الجمعة، عبر حسابه على منصة “إكس” بشأن اتهام إسرائيل للمنظمة الأممية بـ”التواطؤ” مع حماس.

وقال غيبريسوس: “الصحة العالمية تدحض الاتهامات الإسرائيلية بأن المنظمة متواطئة مع حماس وتغض الطرف عن معاناة الرهائن (الإسرائيليين) في غزة”.

وأضاف: “مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة ويمكن أن تعرض للخطر موظفينا الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الضعفاء”.

وأكد أن “الصحة العالمية” بصفتها منظمة تابعة للأمم المتحدة، محايدة وتعمل من أجل صحة ورفاهية جميع الناس.

