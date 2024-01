القسام إلى عائلات الأسرى: إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لخبر كهذا (شاهد)

وجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، رسالة جديدة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، وحذرتهم من أن ينتهي مصيرهم بالقتل جرّاء غارات جيش الاحتلال.

ونشرت الكتائب، عبر قناتها على تليغرام، صورة خبر عاجل محتمل، وعلّقت عليها “إلى عائلات الأسرى.. إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر”.

وحملت الصورة عنوان “عاجل I كتائب القسام: نعلن مقتل جميع الأسرى لدينا بعد استهدافهم بغارات من الطيران الحربي الصهيوني”.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في مدن عدة للمطالبة بإقالة حكومتهم، بالتزامن مع تظاهر أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن “آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا (شمال) عند تقاطع حوريف ضد الحكومة الإسرائيلية وللمطالبة بإجراء الانتخابات فورًا”.

وأوضحت أن “المسيرة انطلقت من منطقة الكرمل بمدينة حيفا إلى مركز المظاهرة عند تقاطع حوريف”.

وفي مدينة كفار سابا (شمال) قرب تل أبيب، تظاهر المئات تحت شعار “الانتخابات الآن”، حسب الصحيفة.

💥Police today removed 20 families of hostages held in Gaza from the vicinity of Netanyahu's seaside Caesarea villa & refused to allow a citizen living nearby go invite them in for tea. 100% illegal. @BringThemHome23 will bring next week's mass protest from Tel Aviv to Caesarea. pic.twitter.com/39aSBn1UU2

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) January 27, 2024