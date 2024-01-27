القسام تبث مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات الاحتلال في خان يونس والاستيلاء على مسيّرة إسرائيلية (فيديو)

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها الكتائب عبر قناتها على تليغرام، رصد القسام لآليات الاحتلال قبل استهدافها بقذائف الياسين 105، كما أظهرت استيلاءها على طائرة “درون” إسرائيلية مسيّرة من طراز (EVO MAX-4t).

وأعلنت القسام في بيانين لها استهداف ناقلة جند ودبابة “صهيونية” من نوع (ميركافا) بقذائف (الياسين 105) في مدينة خان يونس.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 26 ألفًا و257 شهيدًا و64 ألفًا و797 مصابًا.

وقال البيان إن الوزارة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية “ارتكاب الاحتلال 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدًا و310 إصابات”.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني (الحماية المدنية) ما زال يتعذر عليهم الوصول لانتشال “عدد من الضحايا من تحت الركام والطرقات” جرّاء منع جيش الاحتلال وصولهم إلى تلك المناطق.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.