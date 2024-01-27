تلاسن حاد بين أولمرت وبن غفير.. ما السبب؟

نشب تلاسن حاد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، ووزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، على وقع تصريحات أدلى بها أولمرت انتقد فيها بن غفير إثر إخفاق الحكومة الحالية في تحقيق أي من أهدافها المعلنة من الحرب على غزة.

وقال أولمرت في مقابلة مع القناة (12) الإسرائيلية إن “بن غفير عدو الدولة ويريد مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إبادة الفلسطينيين”، وشن هجومًا على الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، مطالبًا إياها بوقف الحرب على غزة فورًا، والعمل على استعادة الأسرى الإسرائيليين.

רה"מ לשעבר אהוד אולמרט במשדר חדשות 12: "בן גביר הוא אויב המדינה. הוא וסמוטריץ' רוצים בהשמדת הפלסטינים ביו"ש"@DadonAdva — החדשות – N12 (@N12News) January 27, 2024

وأضاف أولمرت “لو كنت رئيسًا للوزراء الآن ما كنت لأعلن القضاء على حماس (حركة المقاومة الإسلامية)”. في إشارة للتصريح الذي أدلى به نتنياهو مع بدء الحرب على القطاع، بأن الهدف منها القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية.

وفي المقابل، ردّ بن غفير عبر حسابه على منصة إكس، قائلًا “أولمرت فاشل ووصمة عار على قائمة رؤساء الحكومة، ويهاجمني بسبب تصميمي على مواجهة الإرهابيين في غزة والضفة”.

אולמרט היה ראש ממשלה כושל, עכשיו הוא אזרח כושל. הוא היה מאדריכלי הגירוש מגוש קטיף, במקום שייצא למסע התנצלויות וחרטה, האסיר המשוחרר תוקף אותי על הנחרצות שלי נגד המחבלים בעזה וביו״ש. אולמרט הוא כתם ברשימת ראשי הממשלה שלנו https://t.co/oTmlxfouOb — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 27, 2024

يشار إلى ن هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها أولمرت نتنياهو أو أعضاء حكومته، إذ سبق وأكد في مقال له الشهر الماضي بصحيفة هآرتس العبرية، أن احتمالات تحقيق القضاء التام على حركة حماس معدومة منذ اللحظة التي أعلن فيها نتنياهو أنها الهدف الرئيسي للحرب.