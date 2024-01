تواصل الاحتجاجات حول العالم تنديدا بالحرب على غزة.. واعتقال متظاهرين في نيويورك (فيديو)

شهد العديد من المدن والعواصم العالمية، السبت، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نُظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الإسبانية مدريد، ومدينتي أودنسه الدنماركية وروتردام الهولندية، دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره بحق الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وخلال احتجاج نُظم في نيويورك دعمًا لفلسطين، أوقفت الشرطة الأمريكية ما لا يقل عن 8 متظاهرين ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة ودعم واشنطن لها.

ويتصاعد التوتر من حين إلى آخر بين المتظاهرين الذين يتجمعون أمام مقر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” وشرطة نيويورك في منطقة مانهاتن.

وخلال المظاهرة التي نُظمت أمس الجمعة، أوقفت الشرطة ما لا يقل عن 8 من المتظاهرين الذين رددوا شعارات لمدة طويلة، وأرادوا السير في المنطقة.

وذكرت منظمة “في حياتنا” (Within Our Lifetime)، إحدى الجماعات المنظمة للمظاهرة، أن رئيستها نردين كسواني كانت بين المحتجزين، وتجادلوا مع الشرطة لمدة طويلة من أجل إطلاق سراحها.

وردد مشاركون في المظاهرة التي استمرت لساعات “إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية” بغزة، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته “قدّموا الدعم المالي” لها، و”إسرائيل تقصف، والولايات المتحدة تدفع ثمنه”.

وكان ضمن المتظاهرين أمريكيون والعديد من سكان نيويورك من أصل يهودي الرافضين للعمليات الإسرائيلية في غزة.

#BREAKING #USA #Israel #Gaza Police in New York make arrests during the pro-Palestinian protest. pic.twitter.com/1TlYuxwWuc

— The National Independent (@NationalIndNews) January 26, 2024