تواصل الاحتجاجات حول العالم تنديدا بالحرب على غزة.. واعتقال متظاهرين في نيويورك (فيديو)

دعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني

شهد العديد من المدن والعواصم العالمية، السبت، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نُظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الإسبانية مدريد، ومدينتي أودنسه الدنماركية وروتردام الهولندية، دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره بحق الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

إيقاف متظاهرين في نيويورك

وخلال احتجاج نُظم في نيويورك دعمًا لفلسطين، أوقفت الشرطة الأمريكية ما لا يقل عن 8 متظاهرين ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة ودعم واشنطن لها.

ويتصاعد التوتر من حين إلى آخر بين المتظاهرين الذين يتجمعون أمام مقر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” وشرطة نيويورك في منطقة مانهاتن.

وخلال المظاهرة التي نُظمت أمس الجمعة، أوقفت الشرطة ما لا يقل عن 8 من المتظاهرين الذين رددوا شعارات لمدة طويلة، وأرادوا السير في المنطقة.

وذكرت منظمة “في حياتنا” (Within Our Lifetime)، إحدى الجماعات المنظمة للمظاهرة، أن رئيستها نردين كسواني كانت بين المحتجزين، وتجادلوا مع الشرطة لمدة طويلة من أجل إطلاق سراحها.

وردد مشاركون في المظاهرة التي استمرت لساعات “إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية” بغزة، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته “قدّموا الدعم المالي” لها، و”إسرائيل تقصف، والولايات المتحدة تدفع ثمنه”.

وكان ضمن المتظاهرين أمريكيون والعديد من سكان نيويورك من أصل يهودي الرافضين للعمليات الإسرائيلية في غزة.

وقال مواطنون أمريكيون شاركوا في المظاهرة إنهم يعتقدون أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تحولت إلى “إبادة جماعية” واضحة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الجمعة 26 ألفًا و83 شهيدًا، و64 ألفًا و487 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.