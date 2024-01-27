حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية وسقوط صواريخ على مستوطنة في الجليل الغربي (فيديو)

دوّت صافرات الإنذار في عدة بلدات قريبة من الحدود مع لبنان تزامنًا مع إطلاق حزب الله اللبناني قذائف نحو مواقع إسرائيلية في شمال فلسطين.

ودوّت صافرات الإنذار، صباح اليوم السبت، في بلدة شلومي في الجليل الغربي بشمال فلسطين المحتلة، وأشارت تقارير إلى أن دويّ انفجار كبير سُمع إثر صافرات الإنذار.

وأعلن “حزب الله” استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في عدة مواقع عسكرية، في حين قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان وأعلن اعتراض “هدف جوي مشبوه” فوق البحر الأبيض المتوسط.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ مما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.