شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل عائلة السكسك في حي الجنينة شرقي رفح (فيديو)

استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة السكسك في حي الجنينة شرق رفح، بجنوب قطاع غزة.

واستشهد عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال المتواصل لقطاع غزة، برا وبحرا وجوا، في اليوم الـ113 من العدوان.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع.

واستشهد 9 مواطنين، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية في محيط شركة الكهرباء في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وحسب المصادر ذاتها، استشهد 28، وأصيب عشرات آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 26083 شهيدا و64487 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.