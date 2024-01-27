شهيد واعتداءات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة الغربية (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية واعتدت على المواطنين، مما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني واعتقال آخرين.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، استشهاد الشاب قسام أحمد عبد الكريم ياسين (27 عاما) من قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشاب ياسين قد أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب اقتحامها القرية، ونقل وهو في حالة خطيرة إلى المستشفى، حيث أعلن استشهاده متأثرا بإصابته.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت دير أبو ضعيف وأغلقت مداخلها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين.

وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب ياسين، خرجت مسيرة أمام المستشفى حمل المشاركون فيها جثمان الشهيد على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات المنددة بهذه الجريمة، وبغيرها من الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية. وقالت كتائب شهداء الأقصى -قلقيلية، في بيان “بعون الله وقوته تمكن مقاتلونا من التصدي لقوات الاحتلال وآلياته المقتحمة لمدينة قلقيلية بصليات مباركة من الرصاص المبارك والعبوات الناسفة”.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت فوريك شرق نابلس في ظل إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد اقتحامها قرية عين قينيا غرب رام الله.

وقال المواطن غازي وديع أبو حناني إن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان خلال اقتحامها قرية عين قينيا، قبل أن تعتقل نجله أنس، الطالب في الجامعة العربية الأمريكية.

واعتدت قوات الاحتلال، بالضرب على شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، على حاجز عسكري واقتحمت قرية زبدة .