ضربة أمريكية بريطانية جديدة ضد الحوثيين

شنّت القوات الأمريكية فجر اليوم السبت ضربات استهدفت موقعا للحوثيين في اليمن بعد أن هاجموا سفينة نفطية بريطانية فـ”اشتعلت فيها النيران” في خليج عدن.

وقالت القيادة العسكريّة الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة إكس إنه “عند نحو الساعة 3:45 بالتوقيت المحلّي (00:45 بتوقيت غرينتش)، شنّت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ضربة استهدفت صاروخا حوثيا مضادا للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر”، مضيفة أن هذا الصاروخ شكل “تهديدا وشيكا” للمدمّرات الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

U.S. Conducts Self-Defense Strike Against Houthi Anti-Ship Missile

On Jan. 27 at approximately 3:45 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command Forces conducted a strike against a Houthi anti-ship missile aimed into the Red Sea and which was prepared to launch. U.S. Forces… pic.twitter.com/UcHqDiyT1I

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2024