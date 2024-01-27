ضربة أمريكية بريطانية جديدة ضد الحوثيين

شنّت القوات الأمريكية فجر اليوم السبت ضربات استهدفت موقعا للحوثيين في اليمن بعد أن هاجموا سفينة نفطية بريطانية “اشتعلت فيها النيران” في خليج عدن.

وقالت القيادة العسكريّة الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة إكس إنه “عند نحو الساعة 3:45 بالتوقيت المحلّي (00:45 بتوقيت غرينتش)، شنّت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ضربة استهدفت صاروخا حوثيا مضادا للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر”، مضيفة أن هذا الصاروخ شكل “تهديدا وشيكا” للمدمّرات الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

U.S. Conducts Self-Defense Strike Against Houthi Anti-Ship Missile On Jan. 27 at approximately 3:45 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command Forces conducted a strike against a Houthi anti-ship missile aimed into the Red Sea and which was prepared to launch. U.S. Forces… pic.twitter.com/UcHqDiyT1I — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2024

من جانبها قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا غارتين جويتين استهدفتا ميناء رأس عيسى، محطة تصدير النفط الرئيسية باليمن.

وأعلن الحوثيّون، أمس الجمعة، استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن، في إطار الرد على الضربات الأمريكية والبريطانية لمواقع تابعة لهم ودعمًا لقطاع غزة.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان “استهداف السفينة النفطية البريطانية مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”، مشيرا إلى أن الإصابة كانت “مباشرة مما أدى إلى احتراقها”.

وفي وقت سابق الجمعة أيضا، أسقطت الولايات المتحدة صاروخا بالستيا مضادا للسفن أطلق من “المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن” باتجاه سفينة عسكرية أمريكية في خليج عدن، بحسب “سنتكوم”.

وقالت “سنتكوم” في بيان عبر منصة إكس إن “المسلحين الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة يو إس إس كارني من طراز آرلي بيرك في خليج عدن”.

وأضافت “أسقطت السفينة الأمريكية يو إس إس كارني الصاروخ بنجاح. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار”.

Houthis Strike M/V Marlin Luanda Operating in the Gulf of Aden On Jan. 26, at approximately 7:45 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired one anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the Marshall Islands-flagged oil tanker M/V… pic.twitter.com/Mw3Mg138cy — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2024

من جهتها، أفادت وكالة “أمبري” البريطانية للأمن البحري بأن “صاروخًا” أصاب سفينة تجارية قبالة سواحل عدن في اليمن.

وأوضحت “أمبري” أن الحادث وقع على بعد 55 ميلًا بحريًّا جنوب شرق عدن في اليمن وأدى إلى إصابة “سفينة تجارية بصاروخ أدى إلى نشوب حريق”، مشيرة إلى “الإبلاغ عن سلامة الطاقم”.

وكانت وكالة “أمبري” قد قالت في وقت سابق إن ناقلة نفط ترفع علم بنما “أبلغت عن رؤية انفجارين” في خليج عدن، وهو ما أكدته وكالة “يو كاي إم تي أو” التابعة للبحرية البريطانية.