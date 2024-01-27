طبيب بمستشفى غزة الأوروبي: المرضى والمصابون يواجهون حربا إضافية بسبب نقص الأدوية (فيديو)

تتشعب ملامح الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة من نقص الغذاء والأدوية إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

الدكتور يونس عبد الرازق قال للجزيرة مباشر إن صيدلية مستشفى غزة الأوروبي تعاني من نقص شديد في بعض الأدوية المهمة “مثل المضادات الحيوية التي يحتاجها الأطباء لمنع عمليات البتر وتلوث الجروح، أما الأدوية التي تعالج الصرع فلا يتوفر منها أي حبة”.

وأضاف الدكتور يونس أن الصيدلية في أمسّ الحاجة إلى أدوية تخصصية لمرضى الكبد الوبائي إضافة إلى الحليب العلاجي المستخدم لمرضى العناية.

وأشار الدكتور يونس إلى النقص الحاد في مسكنات الآلام وأدوية التخدير، وهو ما يمثل حربًا إضافية يواجهها المرضى والمصابون.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، قال النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة إن أطفالهم الذين يعيشون في مخيمات جنوب غزة، يعانون حاليا من أمراض مختلفة، ومنهم من يموت لعدم العثور على الدواء.