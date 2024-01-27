عضو بالفريق القانوني لجنوب إفريقيا: هذا ما سيحدث إذا لم تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل (فيديو)

وصف راجي الصوراني عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، رئيس الفريق القانوني الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية، قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، الجمعة، بالتاريخي والمنصف والعادل، مؤكدا البناء عليه في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

وأوضح الصوراني خلال مشاركته، الجمعة، في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بالقرارات فستتخذ المحكمة إجراءات أخرى ضدها.

وشدد الصوراني على أن قرار محكمة العدل “يعد عظيمًا من ناحية نصرة العدل وحقوق الشعب الفلسطيني”.

وبشأن الموقف الأمريكي من تكرار التأكيد على أن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة “لا أساس له”، قال الصوراني إنه: “لا مفاجأة في موقف واشنطن فهي التي تزود إسرائيل بالأسلحة”.

وفي وقت سابق الجمعة، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية بعد صدور قرار محكمة العدل: “ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية بحق إسرائيل (لا أساس لها من الصحة)، ونشير إلى أن المحكمة لم تتوصل إلى قرار بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها”.

وأشار الصوراني إلى أن قرار المحكمة “أثبتت استقلاليتها ونزاهتها في مواجهة كافة الضغوط”.

كما اعتبر أن قرار المحكمة “يعد علامة فارقة في تاريخ الصراع وأن ما قبل 26 يناير ليس كما بعده”.

تجدر الإشارة، إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.

وقالت القاضية الأمريكية جوان دونوغو رئيسة المحكمة إن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها.

وأكدت دونوغو أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.

وقالت: “يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

وأضافت: “يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة”.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت جنوب إفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة، وفق بيان المحكمة.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.