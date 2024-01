فلسطين تدعو إلى التراجع فورا عن تعليق بعض الدول تمويلاتها للأونروا

دعت فلسطين، اليوم السبت، الدول التي أعلنت تعليقا مؤقتا للتمويلات الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى التراجع عن قرارها فورًا، محذرة من حملة تحريض إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.

جاء ذلك في تصريح لأمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، على منصة إكس، وبيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

وقال الشيخ: نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورًا عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية.

وأضاف: في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها.

We call on the countries that announced the cessation of their support for #UNRWA to immediately reverse their decision, which entails great political and humanitarian relief risks, as at this particular time and in light of the continuing aggression against the Palestinian… https://t.co/mxIam0zmZs

— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) January 27, 2024