كتائب القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في خان يونس

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، إنها استهدفت ناقلة جند بقذيفة “الياسين 105” في حي الأمل غرب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للكتائب عبر قناتها على تليغرام.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت في بيان، “نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة خان يونس”.

وفي بيان آخر عبر تليغرام قالت سرايا القدس “قصفنا سديروت ونيرعام ومغتصبات الغلاف برشقات صاروخية”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 26257 شهيدا و64797 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.