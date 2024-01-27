لبنان.. شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي وحزب الله يستخدم صواريخ “فلق 1” لأول مرة

استشهد شخصان وأصيب اثنان آخران، الجمعة، في غارة نفّذها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة “بيت ليف” جنوبي لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وكانت مدفعية جيش الاحتلال قد قصفت عصر الجمعة أطراف بلدات “الناقورة” و”علما الشعب” و”الضهيرة” و”يارين ” و”الجبين” و”راشيا الفخار”، بحسب ما أفادت قناة “المنار” المحلية التابعة لـ”حزب الله”.

في السياق، أعلن “حزب الله” أنه قصف تجمعًا لجنود إسرائيليين، واستهدف ثكنة عسكرية بصواريخ “فلق 1”.

وقال الحزب في بيان إن “عناصره قصفوا ثكنة ‌‏معاليه غولان الإسرائيلية بصواريخ (فلق 1)، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة”.

ويعد “فلق 1” صاروخًا من عيار 240 مليمترًا، ويصل مداه إلى 10.5 كيلومترات، ويحمل رؤوسًا حربية شديدة التفجير دون شظايا، وهذه أول مرة يعلن فيها الحزب استخدام صاروخ (فلق 1) في بياناته عن العمليات الأخيرة ضد إسرائيل.

انفوغراف | ما هي مواصفات صواريخ فلق (1) التي استخدمتها المقاومة الاسلامية اليوم للمرة الاولى ضد ثكنة "معاليه غولان" الاسرائيلية؟ pic.twitter.com/oKuEf3dpm0 — قناة المنار (@TVManar1) January 26, 2024

وأوضح “حزب الله” في بيان ثان أن “عناصره استهدفوا تجمعًا ‏لجنود إسرائيليين في محيط قلعة هونين (قبالة بلدا مركبا اللبنانية) بالأسلحة المناسبة”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه أسقط “هدفًا مشبوهًا” في البحر المتوسط قبالة ساحل رأس الناقورة على الحدود مع لبنان، حسب ما نقله موقع “واينت” العبري.