مدن أمريكية تصدر قرارات بشأن الحرب على غزة

أصدرت العديد من المدن الأمريكية قرارات، بشكل منفرد، خلال اجتماعات مجالسها المحلية، تطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة حماية للمدنيين، وإنهاء أشرس حرب على الشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وأصدرت العديد من المدن في ولايات: ميشيغان، ونيويورك، وكاليفورنيا، وجورجيا، وأوهايو، وكونيتيكت، وديلاوير، وجورجيا، وميزوري ورود أيلاند، قرارات تحث الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفلسطينيين بشكل أسرع.

وكانت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد أيدت الأربعاء الماضي، بيانا أكد دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال عضو مجلس النواب الأمريكي أندريه كارسن: أحث جميع أعضاء الكونغرس على الاستجابة لدعواتنا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت النائبة ديليا راميريز: وقف إطلاق النار الآن في غزة هو السبيل الوحيد للسلام للإسرائيليين والفلسطينيين.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 26083 شهيدا و64487 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.