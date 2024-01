من هو الجندي “البيروفي الإسرائيلي” الذي استنكرت خارجية فلسطين التعزية بمقتله؟

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، ما جاء في بيان وزارة خارجية جمهورية بيرو، الذي نعت فيه الجندي البيروفي الإسرائيلي يوفال لوبيز، بعد مقتله في الحرب الدائرة في غزة.

وكانت وزارة الخارجية البيروفية قد ذكرت، عبر منصة إكس، أن سفارة بيرو في إسرائيل اتصلت بأقارب يوفال لوبيز لنقل تعازيها في “المواطن الذي خدم جنديًّا احتياطيًّا في قوات الدفاع الإسرائيلية”.

كما أوضح سفير بيرو في إسرائيل مانويل كاشوا سوزا أن “نحو 4 آلاف مواطن بيروفي يقيمون في إسرائيل، وتم تجنيد الكثيرين منهم”.

ورأت الخارجية الفلسطينية موقف حكومة بيرو “خروجًا عن الأعراف المتبعة والقوانين الناظمة للعلاقات بين الدول، والذي تقر من خلاله بأنها تسمح لمواطنيها بالمشاركة في حرب الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة”.

Statement issued by the Ministry of Foreign Affairs and Expatriates – State of Palestine#Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/ksuuJ2gIR0

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) January 27, 2024