ميانمار.. مقتل 12 من مسلمي الروهينغيا في قصف مدفعي للجيش

قُتل 12 شخصًا على الأقل في قصف مدفعي شنه جيش ميانمار على منطقة يعيش فيها مسلمو الروهينغيا.

وذكرت الصحافة المحلية، السبت، أن الجيش شن هجمات بالمدفعية على منطقة بوثيدونج بولاية راخين (أراكان سابقًا) غربي ميانمار (بورما سابقًا) خلال الأيام الماضية.

وأفاد ناي سان لوين، الناشط في مجال حقوق مسلمي الروهينغيا وأحد مؤسسي (تحالف الروهينغيا الأحرار)، في بيان بأن خدمة الهاتف المحمول والإنترنت قُطعت في المنطقة، وتفاقم الوضع مع دخول جماعة (جيش أراكان البوذي) المسلحة إلى بعض القرى.

وأشار لوين إلى أن جيش ميانمار نفّذ هجومًا مدفعيًّا على المنطقة في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، وأكد مقتل ما لا يقل عن 12 من مسلمي الروهينغيا وإصابة أكثر من 30 في هجمات الجيش، الخميس.

%80 من القرويين غادروا منازلهم

وبيَّن لوين أنه على الرغم من أن “جيش أراكان البوذي -وهو من الجماعات المسلحة في البلاد التي سيطرت على بعض القرى في المنطقة- فتح النار بشكل محدود، فإن الجيش الميانماري رد بشكل غير متناسب”. وشدد على أنه لا يمكن معرفة العدد الدقيق للضحايا بسبب عدم توافر اتصالات الهاتف المحمول.

وذكر لوين أن قرى مسلمي الروهينغيا استُهدفت، ولفت إلى أن أكثر من 80% من القرويين غادروا منازلهم.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت مجموعات مسلحة من “جيش التحالف الوطني الديمقراطي الميانماري” و”جيش أراكان البوذي” و”جيش تحرير تانغ الوطني”، التي اجتمعت تحت اسم (تحالف الأخوّة الثلاثة) شن هجمات ضد جيش ميانمار من ولاية شان في الشمال قرب الحدود مع الصين.

ومع مواصلة تقدمها، استولت الجماعات المسلحة على مخفر للشرطة ومعسكر للجيش الميانماري في بلدة راثيداونج بولاية تشين الواقعة على الحدود مع الهند، كما زُعم أن جيش أراكان البوذي سيطر على بلدة باليتوا في الولاية.

يُذكر أنه في 2017 شن جيش ميانمار هجومًا واسع النطاق على أقلية الروهينغيا، أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف منهم بينهم أطفال ونساء، وحرق أكثر من 300 قرية، كما أجبر أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش.

وإجمالًا، فرّ أكثر من مليون من الروهينغيا من الاضطهاد والتمييز المنهجي لطلب الحماية الدولية للاجئين في بنغلاديش، ولا يزال نحو 600 ألف شخص داخل ولاية راخين، حيث يعانون من تقييد شديد لحقوقهم، والتهديد بمزيد من العنف، حسب الأمم المتحدة.