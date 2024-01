أوغندا تعلن موقفها من قاضية دعمت إسرائيل في محكمة العدل

نأت أوغندا بنفسها عن رأي قاضية أوغندية في محكمة العدل الدولية يخالف قرار هيئة المحكمة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وقالت إن تصريحاتها لا تعكس موقف أوغندا.

وقالت الحكومة الأوغندية في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء السبت “موقف القاضية سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل، ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا”.

وأضافت أن الحكومة أيدت موقف دول حركة عدم الانحياز بشأن الصراع الذي اتخذته خلال قمتها في العاصمة الأوغندية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأدانت دول حركة عدم الانحياز في بيان صدر في ختام قمتها العملية العسكرية الإسرائيلية وقتل المدنيين، ودعت أيضًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

STATEMENT ON THE ORDER BY THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REGARDING

THE APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE IN THE GAZA STRIP (SOUTH AFRICA v. ISRAEL): 26,JANUARY, 2024@Tybisa pic.twitter.com/RRYz7OA6sY

— Ministry of Foreign Affairs – Uganda 🇺🇬 (@UgandaMFA) January 27, 2024