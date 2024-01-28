إحداها متعلقة بالسنوار.. خطة بريطانية من 5 نقاط لوقف الحرب في غزة

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن مقترح لحكومة المملكة المتحدة بشأن خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ناقش الخطة هذا الأسبوع مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، وأشارت إلى أن المقترح يقضي بوقف الأعمال العدائية والإفراج عن المحتجزين والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، كما يقضي بتحديد أفق سياسي لتأسيس دولة فلسطينية وتشكيل حكومة كفاءات تدير الضفة وغزة.

كما يتضمن المقترح، حسب الصحيفة، أن يغادر كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمن فيهم يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة، القطاع إلى دولة أخرى.

UK proposes plan to end Israel-Hamas war https://t.co/jK0iwq5ICR — Financial Times (@FT) January 27, 2024

من جانبه، قال مسؤول بريطاني نقلت عنه الصحيفة “ما نحاول القيام به هو ترسيخ فكرة أنه عندما تحصل على هذا التوقف المؤقت، عليك أن تعمل بجد لتحويله إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتركيز على الأشياء الواقعية والقابلة للتحقيق التي يمكن أن تؤدي بالفعل إلى ذلك”.

وأضاف “أعتقد أن هناك إجماعًا متزايدًا في المجتمع الدولي على أن صفقة الرهائن والوقف المؤقت هما المفتاحان لفرصة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الإجماع الدولي على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار والتركيز المتجدد على التوصل إلى تسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده، فإن هناك تحديات كبيرة أمام إنهاء الحرب وإطلاق عملية سلام جديدة.