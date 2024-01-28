اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوبي جنين (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الأحد، بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات، وكثفت من وجودها العسكري جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية وسط تحليق للطائرات المسيرة وداهمت أحياء عدة، خاصة حيي “السباعنة وأبو الرب”، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه المواطنين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت من وجودها العسكري في محيط قرى مسلية، ومثلث الشهداء، والجربا، ومركة، وصانور، ونشرت تلك القوات قناصتها على أسطح المنازل وفي المناطق المرتفعة من قباطية، بينما تسللت وحدات خاصة “مستعربة” إلى داخل أحياء البلدة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال الأسابيع الأخيرة من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وزادت من وتيرة اعتقالاتها بحق الناشطين والشبان الفلسطينيين.