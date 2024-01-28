القسام تستهدف 4 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 غرب خان يونس في غزة

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في بيانين للكتائب عبر قناتها على تليغرام.

وقالت في بيان “كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذيفتي الياسين 105 في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وفي بيان ثان قالت “كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذيفتي الياسين 105 في منطقة جورة العقاد غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، في بيان “نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في محاور التقدم بمدينة خان يونس”.

وفي بيان آخر قالت سرايا القدس “استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف الـ (RPG) في حي الأمل وجورة العقاد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 26422 شهيدا و65087 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.