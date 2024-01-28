القيادي حسام بدران يرد على تهديدات نتنياهو باستمرار الحرب على غزة (فيديو)

يرى حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح يشكل “خطرًا” على المنطقة وعلى المجتمع الدولي كله.

وقال بدران للجزيرة مباشر إن نتنياهو “يكذب” في تصريحاته التي يحاول فيها أن يقنع الشعب الإسرائيلي والعالم بأنه يقوم بعمل وطني، بينما هو -وفقًا لبدران- لديه مصالح لا يحيد عنها.

وأوضح بدران أن مصلحة نتنياهو تأتي في المرتبة الأولى وتطغى على كل شيء، ثم تأتي مصلحة حزب الليكود وحكومته، ثم في النهاية مصلحة الدولة “وبعد ذلك لا تعنيه أي حسابات أخرى، لا القوانين ولا المجتمع الدولي يعنيه”.

“نفسية مريضة”

وأشار إلى أن نتنياهو في كل خطاب جديد يهاجم المزيد من الأطراف “هاجم الأطراف الوسيطة، والعديد من دول المنطقة وزعمائها السياسيين، وهاجم محكمة العدل الدولية، ثم هاجم العديد من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض زعماء أوروبا الذين كان لهم ولو رأي بسيط مخالف لرأى نتنياهو، كما هاجم الإعلام الإسرائيلي واعتبره عدوًّا له، ويهاجم أهالي الأسرى وأهالي القتلى الذين لديهم تعليقات سلبية”، مضيفًا “نحن أمام نفسية مريضة بالفعل”.

وأردف “الآن يتحدث عن القضاء على حركة حماس، وهو يدرك تمامًا وكذلك أجهزة الأمن الإسرائيلية وحتى الولايات المتحدة يدركون أن هذا هدف مستحيل، وبعد مضي 4 أشهر على حربها الجنونية على الشعب الفلسطيني والتي تركز على حركة حماس، فلم تحقق هذا الهدف كما أنها ليست قريبة حتى من تحقيق ذلك”.

وأمس السبت، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن الحرب مستمرة حتى تحقيق هدفها، وهو “القضاء على حماس”، وهاجم في تصريحاته مظاهرات عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، ووصفها بأنها “بدون فائدة وتزيد من مطالب حركة حماس”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت 26 ألفًا و257 شهيدًا، و64 ألفًا و797 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.