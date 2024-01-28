جيش الاحتلال ينتشل جنودا جرحى سقطوا في غزة (فيديو)

أظهر مقطع “فيديو” حصلت عليه الجزيرة مباشر عملية سحب “الجرحى” من صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في خضم المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأظهرت أحد المشاهد في “الفيديو” عملية إطلاق نار مكثف من قبل قوات الاحتلال بهدف التغطية على سحب الجنود الجرحى.

كما أظهر المقطع الأخير في “الفيديو” ذاته جنود جيش الاحتلال، وهم يحملون الجرحى على “نقالة” لانتشالهم بمساعدة مروحية عسكرية.

ومع سحب جيش الاحتلال لوائي احتياط من قطاع غزة، تتواصل الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع، خاصة مدينة خان يونس (جنوب)، وبلدتي جباليا وبيت لاهيا (شمال).

هذه الاشتباكات تخللها عمليات نفذها مقاتلو كتائب القسام وسرايا القدس، وهما الجناحان العسكريان لحركتي “حماس” والجهاد الإسلامي، تم فيها استهداف آليات عسكرية إسرائيلية وناقلات للجند.

ومنذ فجر الأحد، اندلعت اشتباكات في مناطق مختلفة من قطاع غزة، تركز ثقلها في خان يونس، حيث يقول جيش الاحتلال إن قيادة حركة “حماس” وأسراها في قبضة الحركة، يقبعون داخل أنفاق في هذه المدينة.

وترافقت هذه الاشتباكات مع قصف إسرائيلي جوي ومدفعي لمناطق عدة.

وقالت سرايا القدس، في بيان، إنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة في محاور التقدم بحي الأمل والمعسكر وعبسان الكبيرة في خان يونس.

وأوضحت في بيان آخر أن مقاتليها استهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف الـ(RPG) في حي الأمل وجورة العقاد غرب المدينة.

وفي بيان ثالث، ذكرت أنها فجرت دبابة “ميركافا” بعبوة شديدة الانفجار، في محور تقدم الآليات بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس.

في السياق، قالت كتائب القسام، في بيان إن مقاتليها استهدفوا دبابتي “ميركافا” بقذيفتي “الياسين 105” في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس.

وفي المناطق الشمالية من قطاع غزة، اندلعت اشتباكات بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة في محاور عدة، كان أبرزها محيط بلدة جباليا وغرب بلدة بيت لاهيا.

وترافقت الاشتباكات مع قصف جوي ومدفعي لمناطق عدة، خاصة الشمالية والشرقية لمحافظة الشمال، وحي الشيخ رضوان (شمال غرب) وحي تل الهوا (جنوب غرب) مدينة غزة.