جيش الاحتلال يسحب “رأس الرمح” من غزة وإعلام إسرائيلي يكشف السبب

أعلنت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال سحب اللواءين 4 و55 احتياط من قطاع غزة.

وأرجعت (كان) السبب في أنه يأتي في إطار “تقليص قوات الاحتياط بغزة”.

وأوضحت أن لواء الاحتياط “كرياتي” غادر الليلة الماضية جنوب غزة، بعد أن شارك الآلاف من مقاتليه في معارك ضارية ضد حركة “حماس” شمالي مدينة خان يونس وشرقيها، جنوبي القطاع.

أما اللواء 55 فهو لواء مظليين يُعرف باسم “رأس الرمح”، ويتألف من 5 كتائب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن سحب الكتيبة 7107 هندسة قتالية من غزة، بعد أشهر من المشاركة في القتال.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الجاري، قام جيش الاحتلال بسحب الفرقة 36، وهي واحدة من 4 فرق عسكرية دفع بها في الحرب على غزة.

كما سحب في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، الكتيبة 13 في لواء غولاني (أحد ألوية النخبة)، بعد تكبدها خسائر فادحة في معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ولا تتوافر معلومة بشأن عدد قوات جيش الاحتلال وطبيعته الموجودة حاليًا في غزة، حيث تدور معارك برية منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد “26 ألفًا و422 شهيدًا، و65 ألفًا و87 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية.

كما تسببت في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85% من السكان، بحسب الأمم المتحدة.