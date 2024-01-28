ديلي تلغراف: واشنطن تخطط لوضع رؤوس نووية في بريطانيا لهذا السبب

ذكرت صحيفة “ديلي تلغراف”، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة نشر أسلحة نووية في بريطانيا، لمواجهة التهديد الروسي.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة البريطانية، المستند لوثائق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

الصحيفة أضافت، أن واشنطن تعتزم نشر أسلحة نووية في قاعدة لسلاح الجو الملكي بمنطقة لاكنهيث، شرقي بريطانيا، وذلك بعد أن سحبتها عام 2008 “بسبب تضاؤل تهديد الحرب الباردة”.

وبحسب “ديلي تلغراف”، فإن العقود الخاصة بمنشأة جديدة في القاعدة المذكورة تؤكد أن الولايات المتحدة تعتزم وضع رؤوس حربية نووية أقوى بـ3 أضعاف من قوة “قنبلة هيروشيما”.

وأفادت بأنه من المقرر أيضًا البدء في بناء مساكن للعسكريين الأمريكيين، الذين سيتولون المهام في القاعدة، بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال متحدث باسم (البنتاغون) -لم تكشف الصحيفة اسمه- إن الولايات المتحدة “تطور باستمرار قواعدها ومنشآتها العسكرية الموجودة في الدول الحليفة”.

ورفض المتحدث، تأكيد أو نفي التقارير المتعلقة بخطط واشنطن نشر أسلحة نووية في بريطانيا.