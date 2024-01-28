شاهد: لحظة وصول 3 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

وثقت مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر لحظة وصول جثث 3 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمنطقة دير البلح جنوبي قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال منزلًا في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم الأحد، مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين.

وروى شاهد عيان تفاصيل الواقعة للجزيرة مباشر، وقال إنهم نزحوا إلى منطقة المواصي بعد أن طالبهم الاحتلال بذلك مؤكدًا أنها منطقة آمنة.

وأضاف “كنا نسكن في خيمة بجانب أحد المنازل، ثم ضرب اليهود هذا المنزل بقذيفتين، ضربوا القذيفة الأولى، فخرج نازحون من الخيام لمحاولة إنقاذ مَن في المبنى، ثم أطلقوا القذيفة الثانية، وسقط 3 شهداء”.

وكشف شاهد العيان عن صعوبة دفن الجثث في خان يونس بسبب قوات الاحتلال، قائلًا “جئنا بالجثامين من خان يونس إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح حتى نتكمن من تشييعهم ودفنهم لأننا لم نستطع دفنهم في خان يونس”.

واستشهد عدد من المواطنين، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال والمدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في خان يونس ومناطق أخرى في جنوب مدينة غزة وغربها، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وعلى المناطق الغربية للمدينة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت 26 ألفًا و422 شهيدًا، و65 ألفًا و87 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.