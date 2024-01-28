“غزة كلها تهدّمت”.. نازحون يعبرون عن خيبة أملهم من قرار محكمة العدل الدولية (فيديو)

عبر نازحون في غزة عن خيبة أملهم من قرار محكمة العدل الدولية الذي لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف إطلاق النار في غزة، وطالبوا بوقف الحرب وتوفير الأمان والعودة إلى منازلهم.

وروى عوض شاهين (66 عامًا) حالته الصعبة ونزوحه في غزة، وقال “كنا ساكنين في عبسان الجديدة، لما صارت الحرب دمروا بيوتنا، ونزحنا في العراء بجانب المستشفى الأوروبي”.

خيبة أمل

وأشار إلى معاناتهم الشديدة، “في ظل البرد والشتاء والعراء”، وقال إنه “لا يوجد مقومات للحياة هنا، لا طعام ولا ماء، ولا أغطية ولا بطاطين، ولا شي، وهذا حال كل الناس، حياتنا ذل”.

وتساءل “وين العالم المتحضر؟ وين محكمة الجنايات التي حكمت لصالح إسرائيل؟ إلى متى هذه الحرب؟”.

نازح آخر، عبّر عن خيبة أمله بعدم إصدار قرار بوقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وقال “بدنا وقف الحرب عشان نرجع لدورنا”.

فقط “المقاومة”

وأكد أحد النازحين بأنهم جميعًا “فدى المقاومة”، مشيرًا إلى أنهم لا يعوّلون على محكمة لاهاي ولا على الدول العربية وإنما يعوّلون على المقاومة، كما يقول.

نازحة فلسطينية قالت إنها تفاجأت من القرار وأوضحت “صحينا من فراشنا بنستنى القرار إنه نروح على بيوتنا، يا ريت لسى في بيوت، غزة كلها تهدمت”.

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

وفيما لاقى قرار المحكمة الدولية ترحيبا دوليا وإقليميا، بما في ذلك من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من استغلال إسرائيل عدم صدور قرار بوقف إطلاق فوري للنار في غزة من المحكمة، ما يتيح لها “التصرف كما تشاء”.