مأساة جديدة في غزة.. شهداء “ليسوا مجهولي الهوية لكنهم مجهولو الأهل” (فيديو)

يواصل العاملون في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة دفن عشرات الشهداء في مقابر جماعية داخل ساحة المستشفى الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر عملية دفن 35 شهيدا في مقبرة جماعية داخل المستشفى.

وقال أحد العاملين في مغسلة الموتى للجزيرة مباشر وهو يقف داخل المقبرة الجماعية “هؤلاء الشباب ليسوا مجهولي الهوية لكنهم مجهولو الأهل، قائمة الأهل غير معروفة”.

وأضاف “هؤلاء الشهداء أسماؤهم الرباعية موجودة وموثقون لدى دائرة المغسلة ولكن أهاليهم ظروفهم صعبة نتيجة الظروف التي تمر بها مدينة خان يونس، فقررنا دفنهم في المستشفى، أهاليهم غير قادرين على دفنهم”.

وتُبيّن المشاهد التي حصلت عليها الجزيرة مباشر صلاة الجنازة على الشهداء ودفنهم في مقبرة حفرها الأهالي داخل المستشفى بسبب عجزهم عن الوصول إلى المقابر الخارجية نتيجة توغل آليات ودبابات الاحتلال والقصف الإسرائيلي المتواصل على محيط المستشفى.

ومنذ الاثنين الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط مستشفياتها، وسط تقدم بري لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية للمدينة، مما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح منها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 26422 شهيدا و65087 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.