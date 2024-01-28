“مرحلة كسر عظم” و”المقاومة هي الحل”.. أهالي غزة يعلقون على قرار “العدل” الدولية (فيديو)

أكد عدد من أهالي قطاع غزة أن قرار محكمة العدل الدولية لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وأنهم كانوا يأملون قرارًا يوقف الحرب فورًا.

ورأى أحد السكان أن العالم أجمع تكالب على أهالي غزة، مشيرًا إلى أن النصر يأتي بأيدي المقاومة ولا شيء آخر، مؤكدًا أن المرحلة الحالية هي مرحلة “كسر عظم”.

مواطن غزاوي آخر رأى أن قرارات المحكمة جيدة، لكنه لا يظن أن إسرائيل ستلتزم بها.

“نحن في مجاعة”

وطالب جميع الدول بأن تضغط بشكل كبير لإحلال السلام على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجاعة، حيث “لا طحين لا مياه ولا غيره”.

وأشار إلى أنه لا يعوّل على الولايات المتحدة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل.

“حسوا بالأطفال”

مواطن آخر أمله أن يتوقف العدوان، رأى أن قرار محكمة العدل الدولية لم يكن لصالح الفلسطينيين، وقال “مضلش أكتر من هيك مهزلة.. حسوا بالأطفال”.

وفي رأي آخر، قال أحد المواطنين “القرار يُشكل بارقة أمل، والتدابير الاحترازية هي بمثابة إنصاف، لكن كنا نأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار”.

وأضاف “إسرائيل ترى أنها فوق القانون ولن تلتزم به، ويجب إجبارها على تنفيذ قرار المحكمة”.