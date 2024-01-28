نائب أمريكي يتعرض لموقف محرج خلال فعالية بسبب موقفه من حرب غزة (فيديو)

قاطع محتجون كلمة للنائب الديمقراطي شري تانيدار عن ولاية ميشيغان الأمريكية في إحدى الفعاليات مرددين هتاف “أوقفوا إطلاق النار الآن”.

ويلاحق المتظاهرون تانيدار في الفعاليات العامة التي يحضرها عبر وقفات احتجاجية أمام منزله، لحثه على المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وللاحتجاج على تأييده للحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع (أكسيوس) الأمريكي ذكر مؤخرًا، أن جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، باستثناء اثنين، يدعمون إجراءً يؤيد إقامة دولة فلسطينية كجزء من حزمة الأمن القومي التي تشمل المساعدات العسكرية لإسرائيل.

ووقّع 49 من إجمالي 51 عضوًا ديمقراطيًا بمجلس الشيوخ على التعديل المكون من صفحتين، والذي اقترحه السيناتور اليهودي براين شاتز (ديمقراطي من هاواي)، حسب المصدر نفسه.

​​​​​​​وقال أكسيوس إن “هذا الإجراء يؤكد من جديد أن سياسة الولايات المتحدة هي دعم الحل الشامل عن طريق التفاوض لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر مبدأ إقامة دولتين يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون فيهما جنبًا إلى جنب بسلام”.