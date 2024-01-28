نتنياهو يهاجم مظاهرات عائلات الأسرى المحتجزين في غزة.. ماذا قال؟ (فيديو)

نتنياهو: هناك أشخاص بيننا يشككون في قدراتنا

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، مظاهرات عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، ووصفها بأنها “بدون فائدة وتزيد من مطالب حركة حماس”.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي “احتجاجات عائلات المخطوفين لا تفيد، بل تزيد من مطالب حماس، وتؤخر استعادتهم”.

وأضاف “أقابل عائلات المحتجزين طوال الوقت، وللأسف سجلوا كلامي، وهذا لا يساعدنا”. وتابع “هناك أشخاص بيننا يشككون في قدراتنا، لكنهم قلة”.

وأشار نتنياهو إلى أنه أعطى توجيهات داخل حكومته “لزيادة تفعيل برنامج صناعات دفاعية محلي لكي تعتمد إسرائيل على نفسها”.

وأضاف “هدفنا القضاء على حماس، إذ لا يمكن أن نسمح ببقاء قوات مسلحة في غزة، ولن تنتهي الحرب قبل إكمال المهمة”.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في مدن عدة للمطالبة بإقالة حكومتهم، بالتزامن مع تظاهر أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

هل تؤثر الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل على قرارات نتنياهو؟

الكاتب الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي يجيب pic.twitter.com/0XTX1cmJvZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 27, 2024

من جهته، قال الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي للجزيرة مباشر إن الاحتجاجات في الشارع المطالبة بصفقة لإخراج الأسرى من غزة، لم تصل إلى الوزن الذي يدفع نتنياهو لتغيير سياساته.

وأضاف “هناك أغلبية في إسرائيل تدعم الحرب، وعلينا أن نتقبل الواقع، ولذلك نتنياهو يستطيع المناورة وإيجاد مخرج له”.

وأوضح أن المظاهرات ليست كبيرة بما فيه الكفاية وليست واضحة، إذ إنها حتى الآن “لا تنادي بوقف الحرب، وأتمنى لو كان هناك وضوح”.