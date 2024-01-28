نفاد مخزون الأكسجين في مستشفى جنوب غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، نفاد مخزون الأكسجين الخاص بمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى منذ أسبوع تقريبا.

وحذرت الجمعية، في بيان عبر منصة إكس، من خطورة نفاد الأكسجين وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء العمليات الجراحية جرّاء ذلك.

🚨تحذر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من خطورة عدم قدرة الطواقم الطبية في مستشفى الأمل في خانيونس على اجراء العمليات الجراحية جراء نفاذ مخزون الاكسجين.#مستشفى_الأمل #لست_هدفا ❌#غزة — PRCS (@PalestineRCS) January 28, 2024

وأكدت الجمعية استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حذرت، يوم الخميس الماضي، من فقدان حياة آلاف المصابين جنوبي قطاع غزة، في حال توقف عدد من المرافق الصحية الرئيسية عن العمل بسبب تدهور الرعاية الطبية الطارئة ونفاد الأدوية.

وأشارت اللجنة إلى أن 14 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل جزئيا، بينها 9 مستشفيات في الجنوب و6 في الشمال.

ومنذ الاثنين الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط مستشفياتها، وسط تقدم بري لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية للمدينة، مما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح منها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 26422 شهيدا و65087 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.