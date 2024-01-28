وول ستريت جورنال: عرض جديد لوقف إطلاق النار في غزة.. هذه بنوده

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلًا عن مسؤولين مصريين، تقديم عرض جديد لإسرائيل وحركة “حماس”، ينص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين جميعهم.

وأوضحت الصحيفة، أن العرض قدمته الدول التي تلعب دور الوساطة بين الجانبين.

وأضافت الصحيفة، أن العرض الجديد يتضمن وقف الهجمات الإسرائيلية لـ6 أسابيع كمرحلة أولى، من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما تضمن العرض في مرحلته الثانية، إطلاق “حماس” سراح الجنديات الإسرائيليات الأسيرات، ومن ثم الجنود الأسرى، وتسليم جثث القتلى الإسرائيليين في غزة إلى تل أبيب.

وبحسب “وول ستريت جورنال” فإن العرض الجديد يشمل أيضًا حصول “حماس” على ضمانات دولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، حول إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه إيقاف الهجمات على غزة نهائيًا.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 26 ألفًا و422 شهيدًا و65 ألفًا و87 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.