تقارير إسرائيلية: إصابة جندي بجروح خطرة في عملية دهس بحيفا (فيديو)

بعد دقائق من محاولة طعن مزعومة في الخليل، أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطرة، اليوم الاثنين، جراء هجوم وقع في مدينة حيفا (شمالا)، حسبما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وأضافت “في مدخل قاعدة لسلاح البحرية في حيفا قام مخرب بدهس جندي وجرحه بصورة خطيرة، ثم ترجّل من السيارة وحاول الاعتداء بالفأس على جنود آخرين قاموا بتحييده”، وهرعت قوات الشرطة إلى المكان، وباشرت عمليات البحث والتحقيق في الحادث.

הפיגוע בחיפה: מחבל דרס גבר בן 20 ופצע אותו קשה מחוץ לבסיס חיל הים, ואז יצא עם גרזן ממכוניתו והתנפל עליו. חיילים ניטרלו את המחבל >>> https://t.co/ZtS4jBxglV אורלי אלקלעי, @ItayBlumental pic.twitter.com/zl82MtCpwH — כאן חדשות (@kann_news) January 29, 2024

وذكرت القناة (13) الإسرائيلية، أن شابًّا يبلغ عمره حوالي 20 عامًا أصيب بجروح خطيرة بعد أن دهسته سيارة في شارع يعقوب كاسبي بالمدينة، وتم نقله إلى مستشفى رمبام.

وأضافت أن “السائق المخالف، مواطن إسرائيلي من سكان طمرة بالجليل الغربي، ترجّل من مركبته -بعد الدهس- بفأس واتجه نحو القاعدة البحرية، وهناك تم تحييده من قبل الجنود”.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي “قبل وقت قصير، نفذ إرهابي هجومًا من سيارة بالقرب من قاعدة للجيش في شمال إسرائيل. وبعد ذلك، نزل من السيارة وحاول ضرب الجنود بفأس. وردوا بإطلاق النار وقام أحد الضباط بتحييده”.

חשד לניסיון פיגוע בחיפה: צעיר נפצע באורח קשה, מחבל עם גרזן נוטרל; לפני זמן קצר: מחבל נוטרל גם בתקועhttps://t.co/pFWEeK95Gh@ali_mograbi — חדשות 13 (@newsisrael13) January 29, 2024

بفارق دقائق

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم جاء بعد دقائق من محاولة طعن في مجمع مستوطنات غوش عتصيون الواقعة بين مدينتي بيت لحم والخليل، إذ حاول شخص طعن جنود كانوا يحرسون موقعًا هناك.

وقالت إن “المشتبه فيه الذي يبدو أنه يبلغ من العمر 16 عاما كان يتصرف بطريقة مشبوهة، مما دفع الجنود إلى تحييده. وقد هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا”.

وأفادت وزارة الصحة في رام الله باستشهاد شاب بنيران الاحتلال في مدينة دورا قرب الخليل قبل ظهر اليوم، وقبلها قتل الجنود شابًّا آخر بزعم محاولة الاعتداء عليهم قرب مستوطنة تقوع جنوبي بيت لحم.

ניסיון פיגוע דקירה במזרח גוש עציון: מחבל ניסה לדקור חיילים בעמדה צבאית סמוך לתקוע ונוטרל – אין נפגעים @GLZRadio pic.twitter.com/BecykYDPTW — הוד בראל Hod Barel (@hod_barel) January 29, 2024

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال والشاباك، مخيم جنين للاجئين، بزعم الكشف عن زرع متفجرات هناك واعتقال 19 مطلوبا.

واستُشهد شابان، صباح اليوم، وأُصيب 3 آخرون بالرصاص الحي أحدهم حالته خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل وجنين بالضفة الغربية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.