إيران تنفي صلتها بمقتل جنود أمريكيين في الأردن

نفت إيران علاقتها بمقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين في شمال الأردن، مؤكدة أن “جماعات المقاومة” لا تتلقى أوامر من طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن إيران تعتبر أن الادعاءات بتورطها في مقتل 3 جنود أمريكيين “لا أساس لها من الصحة”.

وحذر كنعاني من أن استمرار الضربات الأمريكية على سوريا والعراق وكذلك الحرب في غزة لن يؤدي إلا إلى مفاقمة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن “جماعات المقاومة” لا تتلقى أوامر من إيران، في إشارة إلى “جماعة المقاومة الإسلامية العراقية” التي تبنت الواقعة.

واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن جماعات متحالفة مع إيران بالمسؤولية عن الهجوم الجوي بالطائرات المسيّرة على القوات الأمريكية، وهو الأول الذي يتسبب في سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول وكانت له تبعات في أنحاء الشرق الأوسط.

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وفي وقت سابق اليوم، أصدرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بيانا يؤكد أنه “ليس لإيران أي صلة أو علاقة بالهجوم على القاعدة الأمريكية”.

وأضافت “ثمة صراع بين القوات الأمريكية وفصائل المقاومة في المنطقة التي ترد بهجمات انتقامية”.

وأمس الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن الأمريكيين القتلى كانوا في “البرج 22” في الأردن قرب الحدود مع سوريا، وتمثل عملية قتلهم تصعيدا كبيرا للوضع في الشرق الأوسط.

وادّعت جماعة تسمى “المقاومة الإسلامية العراقية”، في بيان على صفحتها بمنصة تليغرام أن مقاتليها “هاجموا بواسطة الطائرات المسيّرة، 4 قواعد للأعداء، 3 منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، وقاعدة الركبان، وقاعدة التنف، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية”.

وتعلن الجماعة المسلحة أنها تهاجم بشكل متكرر القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، وقوات التحالف “ردا على الهجمات في غزة”.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.