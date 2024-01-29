الاحتلال يقتحم مدرسة ويفرغها من النازحين في غزة (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر مأساة آلاف من النازحين في قطاع غزة قصف الاحتلال الإسرائيلي المدرسة التي كانوا يقيمون فيها، وأجبرهم على الخروج منها.

يقول أحد الشباب الناجين من القصف للجزيرة مباشر في الساعة 12 ليلا تقدمت الدبابات الإسرائيلية في وادي غزة، ثم انسحبت، ثم عاودت التقدم و”ما شفنا إلا الصاروخ نازل في قلب الصف واستشهد 10 على الفور من دار أبو عمشة ومن دار ضيف الله”.

وأضاف “الاحتلال حاصر كل المدارس، 9 مدارس حاصرها مرة واحدة، وركب القناص، وضربوا يطخوا فينا، وأجبروا النازحين على الخروج”.

وتابع “دخلوا علينا المدرسة بالدبابة ما خلانا نطلع من الباب، نطينا فوق الحيطان، وأجبرونا على هيك”.

وقالت امرأة فلسطينية نازحة “خش علينا اليهود من باب الشفا، وظلوا يقربوا حتى وصلوا لباب المدرسة مدرسة الرمال في غزة، وطبوا علينا قذائف وطيارات من فوقينا ورصاص”.

وأضافت “عندنا 9 شهداء وإصابات وشردنا بالخوف والرعب، معرفناش كيف شردنا، جينا من الرمال لهنا مشي، بنتي مصابة وبنتي الأخرى حامل ومصابة، اليهود ما بيرحموا طفل ولا صغير ولا حاجة”.

وعن مشهد إجبار الاحتلال لهم على الخروج من المدرسة، قالت “الدبابات وقفت على باب المدرسة واتحصرنا، بعد ساعة طلعنا نمشي ونقع فوق بعضنا من الخوف والشهداء تحت رجلينا 13 واحد”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 26422 شهيدا و65087 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.