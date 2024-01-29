البيت الأبيض يعلق على مفاوضات إطلاق سراح الأسرى في غزة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تريد توسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، كما أشارت إلى اقتراب نجاح مفاوضات بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، إن بلاده “لا تريد حربا أوسع نطاقا مع إيران ولا في المنطقة”، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن طائرة مسيّرة واحدة هي التي استهدفت جنودا أمريكيين في الأردن.

وأضاف كيربي في تصريحات لمحطة “إم إس إن بي سي” الأمريكية، أن محادثات تهدف إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة “بناءة”، وأن بلاده ترى أن هناك إطار عمل للتوصل إلى اتفاق جديد.

وأمس الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا.

واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن جماعات متحالفة مع إيران بالمسؤولية عن الهجوم الجوي بالطائرات المسيّرة على القوات الأمريكية، وهو الأول الذي يتسبب في سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول التي كانت لها تبعات في أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن الأمريكيين القتلى كانوا في “البرج 22” في الأردن قرب الحدود مع سوريا، وتمثل عملية قتلهم تصعيدا كبيرا للوضع في الشرق الأوسط.

وصباح اليوم الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن، معتبرة أن ذلك ضمن الرد على “العدوان الأمريكي البريطاني” على اليمن، كما أنه تضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة.