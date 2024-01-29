الحوثي: استهدفنا سفينة أمريكية في خليج عدن

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، أنها استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك ضمن الرد على “العدوان الأمريكي البريطاني” على اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، في بيان على منصة “إكس”، “بعون الله تعالى أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الأحد صاروخًا بحريًّا مناسبًا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية (لويس بي بولر) أثناء إبحارها في خليج عدن”.

وأوضح أن من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شنّ الهجمات على اليمن.

وأضاف أن عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية “دفاعًا عن اليمن وتأكيدًا على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وأكد أن جماعة الحوثي مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا.. بعون الله تعالى أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الأحد صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية " lewis B puller" أثناء إبحارها في خليج عدن. من ضمن… — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 29, 2024

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمّرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها.

ومع تدخّل الولايات المتحدة وبريطانيا ودخول التوترات مرحلة تصعيد لافت في يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت جماعة الحوثي أنها أصبحت تعُدّ جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير الجاري، يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على الهجمات في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين إلى آخر.