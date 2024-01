السودان.. مطالبات دولية لتوفير 168 مليون دولار لمساعدة النازحين

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الاحتياجات الإنسانية في السودان تتزايد بشكل مستمر، في ظل تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وناشدت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في بيان اليوم الاثنين، بشكل عاجل لتوفير أكثر من 168 مليون دولار لمساعدة 1.7 مليون شخص من خلال التدخلات المنقذة للحياة وبناء القدرة على الصمود.

وأوضحت المنظمة أن ما يقرب من نصف عدد سكان السكان (24 مليون مواطن) يحتاجون إلى المساعدة والحماية، نظرًا لتضرر البنية التحتية الذي أدى إلى انعدام الأمن الغذائي، وانقطاع التيار الكهربائى، وخروج 80% من المستشفيات من العمل.

The humanitarian needs in #Sudan are mounting.

We are urgently appealing for more than $168 M to assist 1.7 million people with life-saving and resilience-building interventions .

