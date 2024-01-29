القسام تبث صورا لاستيلائها على طائرة إسرائيلية مسيّرة كانت في مهمة استخبارية (شاهد)

غالبًا ما يتم إخضاع المسيّرات التي يتم السيطرة عليها، للفحص والدراسة بهدف الاستفادة منها

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لطائرة عسكرية مسيّرة من نوع “FLYING Magni-X” تم الاستيلاء عليها أثناء قيامها بمهمة استخبارية لجيش الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها القسّام، ظهر اليوم الاثنين، عبر قناتها على تليغرام، أحد المقاتلين وهو يحمل المسيّرة بين يديه ويعرض أجزاءها وبياناتها.

وكثيرًا ما تنجح المقاومة بغزة في إسقاط نوعيات مختلفة من المسيّرات وهو ما يعدّه محللون “إنجازًا كبيرًا” قد يفيدها في تطوير ما تمتلكه من طائرات مسيّرة بسيطة استخدمتها خلال الآونة الأخيرة.

وغالبًا ما يتم إخضاع المسيّرات بعد السيطرة عليها، للفحص والدراسة من قبل مهندسين وفنيين مختصين، بهدف الاستفادة منها والحصول على أي معلومات تفيد المقاومة في معركتها الحالية مع الاحتلال.

ويأتي الإعلان عن استيلاء القسام على المسيّرة الإسرائيلية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة توتّرًا متصاعدًا بسبب الاقتحامات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على المدن والبلدات الفلسطينية، خاصة في نابلس وجنين.